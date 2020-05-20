Замглавы МИД РФ обсудил ситуацию в Сирии с коллегами из ЕС

Москва, 20 мая. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с главами дипмиссий стран-членов Евросоюза и руководитель представительства ЕС в РФ обстановку в Сирии, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что переговоры в видеоформате были организованы по просьбе европейских коллег.

«Была обсуждена ситуация в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на развитие обстановки в Сирии, а также положение дел в палестино-израильском урегулировании», — добавили в МИД.

Кроме того, стороны коснулись и вопроса положения дел в Ливии.

Напомним, в феврале Богданов заявлял о возможном проведении в начале марте шестого трехстороннего саммита по Сирии. В министерстве иностранных дел Турции информацию о подготовке встречи в формате Анкара – Москва – Тегеран подтвердили, но дату саммита не назвали, пояснив, что этот вопрос находится на стадии согласования.

Пятая трехсторонняя встреча лидеров стран — гарантов Астанинского процесса по сирийскому урегулированию прошла в сентябре 2019 года в столице Турции.