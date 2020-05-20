В Роспотребнадзоре разъяснили, кого могут оштрафовать за нарушение «масочного режима»

Москва, 20 мая. Эксперты Роспотребнадзора предупредили, что покупателей без масок имеют право не пустить в магазин в случае введения «масочного режима».

На сайте организации опубликованы разъяснения о правомерности отказа потребителям товаров и услуг в допуске в магазины и другие торговые организации. В Роспотребнадзоре заметили, что это возможно в тех регионах, где введен режим применения средств индивидуальной защиты. Таким образом, ношение перчаток и масок обязательно для всех граждан.

«Когда введен так называемый «масочный режим», любое появление физического лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного деяния (действия), направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Если гражданин будет игнорировать соответствующие указания, то его могут оштрафовать при появлении без средств индивидуальной защиты в магазине или общественном транспорте.

Напомним, ученые выяснили, что даже небольшой ветер может свести к минимуму эффективность дистанцирования. Таким образом, социальное дистанцирование может не спасти от заболевания коронавирусной инфекцией нового типа: можно заразиться и на расстоянии в шесть и более метров от больного.

В РФ был принят ряд ограничительных мер в рамках борьбы с пандемией. С конца марта действует режим самоизоляции, в ряде регионов он продлен до 31 мая. Также гражданам рекомендуют носить перчатки маски в общественных местах и держать социальную дистанцию.