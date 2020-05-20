Киселев ответил журналисту, сравнившему русскоязычных украинцев с «одноклеточными»

Мнение писателя и ведущего политического ток-шоу Остапа Дроздова о том, что каждый гражданин Украины должен говорить на украинском языке — это абсурд. Об этом Федеральному агентству новостей заявил телеведущий Дмитрий Киселев.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал оскорбление Дроздовым русскоязычных граждан и его желание использовать в общении только украинский язык. В эфире своего YouTube-канала журналист назвал говорящих по-русски людей «одноклеточными». Ведущий политического шоу убежден, что украинец не обязан понимать русский язык, но каждый гражданин страны должен знать «мову».

«Все обязаны знать украинский, но никто не обязан знать русский. Потому что русский язык для этой страны — не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий», — пояснил Дроздов.

Журналист порекомендовал жителям страны, которые не знают украинского языка, путешествовать не по Западной Украине, а по городам Золотого кольца России.

В интервью ФАН генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подчеркнул, что это заявление говорит о том, что «украинский язык используют как агрессивный».

«В остальном это абсурд, пусть посмотрит на себя в зеркало. В психологии есть такое понятие «вплетение в бред», когда врач подыгрывает. Он как бы принимает его позицию для лучшего диагностирования [заболевания]. Мне даже не хочется вплетаться в этот бред», — объяснил Киселев.

Журналист уже неоднократно высказывался в адрес украинцев и гостей страны. В начале мая он посоветовал русскоязычным туристам Львова, которые не общаются на «мове», развернуться и уехать на вокзал. При этом ведущий выразил недовольство по поводу того, что во время прогулок по городу он слышит русский язык чаще, «чем во времена его мамы, когда она училась в пединституте».

Дроздов подверг критике даже львовских официантов, которые обслуживают русскоязычных клиентов «по-ихнему». Дроздов признался, что он обманывает русскоязычных граждан страны, показывая неверную дорогу тем, кто обратился к нему за помощью на улице.

Ранее профильный комитет Верховной рады принял к рассмотрению новый законопроект, предполагающий введение «дополнительных мер по защите Украины от влияния Российской Федерации и советского прошлого». Согласно документу, граждане, которые открыто выражают ностальгию по СССР и одобряют «нынешнюю политику Кремля», будут привлекаться не только к административной, но и к уголовной ответственности.