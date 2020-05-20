Экстрасенс Миронова спрогнозировала гражданскую войну в США

Санкт-Петербург, 20 мая. Экстрасенс Дарья Миронова считает, что поведение президента США Дональда Трампа может привести к серьезным последствиям для него самого. Об этом она заявила в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Такое поведение, желание обожраться властью приведет Трампа к страшному мировому суду», — рассказала Миронова.

По ее мнению, вероятность третьей мировой войны на фоне нефтяного противостояния минимальна.

«Да, будет противостояние, будут долгие переговоры, но все успокоится», — считает экстрасенс.

Дарья Миронова не исключает вероятность гражданской войны в США.

В то же время экстресенс не считает, что в ближайшее время человечество стоит ожидать новую мировую войну. Поводом для таких размышлений стала отправка Ираном нефтяных танкеров в сторону Венесуэлы. США уже высказались по этому поводу и пригрозили Тегерану очередными санкциями.

Миронова уверена, что подобное развитие событий не приведет к полномасштабным военным действиям, ситуацию стороны смогут решить дипломатическим путем, хоть и затяжным.