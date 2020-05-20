Американец избавился от надоедливых кошек, сняв им квартиру за 1,5 тысячи долларов

Сан-Хосе, 20 мая. Американец по имени Трой Гуд устал от кошки и решил снять ей отдельную квартиру за 1,5 тысячи долларов в Кремниевой долине.

Житель американского Сан-Хосе устал от постоянного присутствия кошек в доме, особенно ему надоедал мейн-кун по кличке Луиза. Последней каплей стало то, что Луиза не ладила с собакой и гоняла ее по дому.

Гуд не придумал ничего лучше, как снять мейн-куну и бомбейской кошке Тине отдельную квартиру. Хозяин студии без кухни быстро согласился сдать квартиру за 1,5 тысячи долларов в месяц и даже вызвался ежедневно заходить к питомцам и присматривать. Гуд и его дочь Виктория изредка навещают кошек.

Ранее российская эстрадная певица Анита Цой возмутила пользователей Сети видеороликом с «летающим» котом. Певица опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, на кадрах которого она запечатлена на лужайке возле своего загородного дома в обнимку с котом на фоне радуги. После этого Анита Цой радостно подбрасывает животное в воздух, однако ей не удается поймать питомца на руки, в результате чего он падает.