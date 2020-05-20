Баранец объяснил усиление флота реакцией на непростую геополитическую ситуацию

Москва, 20 мая. Перевооружение Военно-морского флота РФ отвечает на военные угрозы России, которые поступают с различных направлений. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

В разговоре с корреспондентом издания «Экономика сегодня» эксперт обратил особое внимание на ракеты «Калибр», которые находятся на вооружении новейших российских кораблей и дизельных подлодок.

«Ракета «Калибр» способна достать противника на расстоянии 2500-2600 километров. К цели она летит со скоростью в 850-900 километров в час и может маневрировать как по высоте, так и по курсу», — отметил Баранец.

Предстоящее появление в составе Тихоокеанского флота трех кораблей с «Калибрами» на борту серьезно усилит позиции России на Дальнем Востоке.

Баранец считает, что это является реакцией на непростую геополитическую ситуацию в регионе, поскольку ряд стран не скрывает своих территориальных претензий к России.