Специалисты рассказали, как не стать жертвой мошенников во время пандемии

Москва, 20 мая. Пандемия коронавирусной инфекции дала почву для всевозможных махинаций со стороны мошенников. О самых популярных способах одурачивания людей, которые применяют злоумышленники, рассказал заместитель руководителя Центра реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB Ярослав Каргалев.

Эксперт отметил, что отдельной кастой злоумышленников можно считать телефонных мошенников. Это самый популярный способ обмана граждан. Чаще всего преступники представляются сотрудниками финансовых и кредитных организаций и предлагают услуги по рассрочке, а также возврату НДС. Он отметил, что мошенники всегда предлагают те услуги, «которые были бы кстати».

«Жертва морально готова к такому предложению, так как эти меры уже несколько месяцев у всех на слуху», — отметил Каргалев.

Суть преступной схемы состоит в выманивании данных банковской карты, например, под предлогом идентификации клиента финучреждения. Обычно воры просят жертву назвать номер карты и код безопасности, после чего обналичивают похищенные деньги или проводят несанкционированный платеж. Второй популярный вид мошенничества — отправка электронных писем.

«В письмах они прикладывают документы, которые являются вредоносными. Если человек заинтересовался документом, он запускает на своем компьютере вредоносную программу. В итоге злоумышленник получает полный удаленный доступ к компьютеру», — объясняет эксперт.

В распоряжении у преступников оказываются в том числе личные данные, платежная информация и пароли, передает телеканал «360».

«Человек должен понимать, что никогда банковский сотрудник не будет запрашивать данные банковской карты», — подчеркнул он.

Он добавил, что ни в коем случае нельзя сообщать человеку на другом конце провода пришедший на телефон SMS-код. Много мошенников обитает на сайтах, которые якобы продают товары, такие как медицинские маски.

«Если на каком-то сайте запрашиваются персональные данные: ФИО или данные банковские карты, то нужно понять, для чего это делается», — предупредил Каргалев.

Он отметил, что полученная таким способом персональная информация навсегда остается у мошенников.