Психиатр оценил здоровье Бони после ее теорий заговора о коронавирусе

Москва, 20 мая. Телеведущая Виктория Боня поделилась очередной теорией заговора о причинах возникновения коронавируса в Голливуде. Врач-психиатр Алексей Фокин оценил здоровье ведущей.

Боня уверена, что к появлению коронавируса причастна большая секта сатанистов из Голливуда. В качестве доказательства она привела видео Бреда Питта с переводом на русский, где актер якобы рассказывает об организации. Однако видео – не более чем проделка шутников, исказивших смысл в переводе.

«После этих заявлений разразился нехилый скандал, и очень многое уже проявилось настолько мощно, что это не скрыть. Не пытайтесь закрыть глаза на то, что вас пугает», — предупредила Боня.

Врач-психиатр, психолог, специалист по клиническим исследованиям, координатор проекта «Врачи за жизнь» Алексей Фокин отметил, что к теориям заговора склонны люди с неадекватными идеями. Он подчеркнул, что отрицать коронавирус нельзя.

«Если человек заявляет, что есть заговор, то это неграмотный человек. Модифицированные вирусы слабее природных. Не обязательно, что человек больной психически — может, он просто глупый и биологию не понимает. С теориями заговора нужно быть осторожными, чтобы не возникли обсессивные (навязчивые) идеи. Глупость — это не болезнь», — подчеркнул специалист в комментарии «Инфореактору».

Фокин порекомендовал ведущей углубиться в науку. Иначе душевное состояние ведущей может ухудшиться, и тогда поклонников ждет разочарование.

Ранее на высказывание Бони отреагировала Ксения Бородина. Бородина заметила, что подобные советы дают псевдоспециалисты и настоящие шарлатаны. Она привела в пример одного из блогеров, который утверждал, что якобы «может вылечить рак сыроедением».