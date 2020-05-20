Зеленский рассказал о попытке обсудить вопрос Крыма с Путиным

Киев, 20 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытался обсудить вопрос Крыма с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции по итогам года своего президентства.

Как сообщил украинский лидер, данную тему он поднимал во время саммита в «нормандском формате» в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает «Царьград». Кроме того, Зеленский сообщил, что успел обсудить Крым с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«И, честно, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия, конечно, не хочет оговаривать этот вопрос», — цитирует президента Украины «Взгляд».

Напомним, Крым воссоединился с Россией в ходе легитимного референдума, который провели на полуострове в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с РФ проголосовали свыше 90% жителей Крыма и Севастополя, однако на Украине продолжают считать полуостров своей территорией. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма давно «закрыт окончательно».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России. Украинский лидер отметил, что согласен вести диалог с Путиным в любом формате. Также президент Украины рассказал, что в последнее время не общался с российским лидером, поскольку сейчас все страны бросили основные силы на борьбу с распространением коронавируса.