Эксперт рассказал, как остановить распространение нелепых слухов о коронавирусе

Санкт-Петербург, 20 мая. Российский биолог, научный журналист, писатель и блогер Александр Панчин считает, что распространение информации о том, будто заражение коронавирусом происходит через вышки 5G, вполне укладывается в обычную веру людей в слухи. Такое мнение он высказал в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Если люди в свое время верили в силу Кашпировского, почему бы им не поверить в то, что заражение коронавирусом происходит через мобильные телефоны и вышки 5G?» — задается риторическим вопросом Панчин.

Большинство информации, которая сейчас распространяется, по сути, не соответствует действительности. Например, существовала теория о том, что вирус поражает только определенную нацию. Однако уже сейчас ясно, что перед вирусом не устояла ни одна нация — все болеют в равной степени.

Единственное, что может помочь людям не верить в слухи, — просвещение. Нужно рассказать населению научные факты и данные.

«Сейчас же мы видим то, что по телевидению показывают далеко не научные передачи, не имеющие с просвещением ничего общего», — сказал эксперт.

Некоторое время назад была статья об искусственном происхождении SARS-CoV-2. И якобы коронавирус — это «смешивание» двух других вирусов. Но изучение генома показывает, что он получился эволюционным путем. По этой причине во многих странах создаются вирусологические лаборатории, которые изучают природные вирусы, присущие данной территории.