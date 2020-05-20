Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР готовятся к большой войне, ВСУ захлестнули конфликты

Донбасс, 20 мая. Украинская армия усиливает обстрелы ДНР и ЛНР, республики готовятся к войне. Личный состав ВСУ, убывающий на ротацию, разворовывает военные склады. В передовых частях армии Киева нарастают конфликты. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска активизировали обстрелы народных республик Донбасса. За минувшие сутки в ЛНР зафиксировано четыре обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, в ДНР — 23. Фрунзе, Золотое, Березовское, Донецкий и Желобок обстреляны из минометов и орудий боевых машин пехоты (БМП) в ЛНР. В поселке Донецкий разрушены три жилых дома.

В ДНР в результате обстрела в селе Еленовка ранена женщина 1961 года рождения. В Старомихайловке на западе Донецка частично разрушены 12 домостроений. В районе Горловки повреждена центральная линия электропередач, снабжающая электричеством жилой сектор. Всего 12 населенных пунктов обстреляны в ДНР. Огонь открывался из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

В обеих республиках по приказам глав армейские подразделения приведены в высшую степень боевой готовности. Донбасс в очередной раз готовится к отражению атак и возобновлению полномасштабных боевых действий со стороны противника.

Комбриги ВСУ не могут поделить военное имущество

В то же время украинское командование готовится к отправке в Донбасс военных подразделений, но ротация происходит не так гладко, как хотелось бы. Рекогносцировочные группы из готовящихся приехать в зону ООС направлены на места дислокации сменяемых подразделений. Они сталкиваются с тем, что убывающие на ротацию бригады не желают бесплатно оставлять накопленное военное имущество и безвозмездно передавать оборудованные позиции, сообщили в Народной милиции ДНР.

Конфликт на этой почве возник между командованием 58-й бригады, находящейся в зоне силовой операции, и группой прибывших военнослужащих из 53-й бригады ВСУ. За оставляемые позиции и имущество с прибывших требуют деньги. В связи с этим командованию ООС поступила жалоба от личного состава 53-й бригады.

Кроме того, военнослужащие убывающих подразделений стараются извлечь максимальную выгоду, осуществляя незаконный сбыт оружия и боеприпасов. Сотрудниками СБУ на железнодорожном вокзале Авдеевки задержан солдат 54-й механизированной бригады при попытке вывоза двух автоматов, пяти тротиловых шашек и восьми гранат, которые он украл на складе вооружений.

Украинские бойцы массово употребляют наркотики

Спикер оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий поделился информацией о том, что в 93-й бригаде противника от передозировки наркотиков погиб старший солдат. В подразделении механизированного батальона, где проходил службу боец, проводится расследование инцидента.

Также известно, что экспресс-тестирование в бригаде указало на то, что 78% личного состава в минувшие две недели употребляли наркотики. На текущий момент СБУ занимается выявлением каналов поставок в армейские части запрещенных наркотических и психоактивных веществ.

Военнослужащий ВСУ ранил сослуживца и сбежал из части

Из 30-й механизированной бригады армии Украины дезертировал очередной солдат, сообщили в Народной милиции ЛНР. Накануне происшествия на охрану складов бригады заступили двое военнослужащих, которые перед дежурством приняли изрядное количество алкоголя. Заряжая табельное оружие, старший солдат прострелил ногу рядовому. Неосторожный стрелок подался в бега, не желая нести ответственность за ранение сослуживца. От вышестоящего командования происшествие было скрыто.