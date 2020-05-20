Нилов призвал публиковать декларации о доходах депутатов в установленные сроки

Москва, 20 мая. Декларации о доходах и расходах депутатов нужно обнародовать в установленный срок, а не откладывать до неопределенного времени. Вопрос об изменении даты публикации могут рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний Госдумы, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета палаты по контролю и регламенту Олег Нилов.

«Мне не понятно, зачем вообще нужно было откладывать сроки. Декларации давно сданы, по моей информации, их депутаты отправили вовремя. Если по кому-то есть вопросы и идут проверки, то публикации деклараций этих нескольких человек придержите до окончания проверки. Но по большинству парламентариев давно нужно было опубликовать данные», — сказал он.

Нилов напомнил, что законодатели должны были отчитаться о своих доходах, расходах и имуществе до 1 апреля. При этом в течение 14 рабочих дней информация должна быть опубликована на официальном сайте Госдумы.

Депутат пояснил, что документ может быть рассмотрен на одном из ближайших пленарных заседаний Госдумы.

Ранее в среду комитет по контролю и регламенту опубликовал проект постановления, в соответствии с которым обычный срок публикации деклараций о доходах депутатов может меняться.

Отметим, что 17 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о переносе сроков отчета чиновников о доходах и имуществе до 1 августа включительно. В свою очередь глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Отари Аршба заявлял, что все парламентарии вовремя предоставили декларации — к 1 апреля комиссия получила всю необходимую информацию.