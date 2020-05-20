В России начали продавать элитные «коронавирусные» гробы

Москва, 20 мая. Российская фирма предлагает родственникам погибших от коронавируса дизайнерские гробы за 130 тысяч рублей. Предложение появилось на одном из сайтов объявлений. Близкие погибших могут приобрести изделие из дорогой породы дерева, дополненное высококачественной фурнитурой.

«Коронавирусные» гробы. Уйди из жизни красиво», — говорится в сообщении.

Главной особенностью дизайнерского гроба является прозрачный корпус. Дело в том, что сейчас родственников погибших от коронавируса не пускают на кладбище из-за мер безопасности. Изготовители гробов считают, что прозрачный корпус позволит им обойти ряд ограничений: покойника как минимум будет видно.

Как пишет Life.ru, представитель фирмы Алексей Лебедев объяснил, что заказов пока не так много, так как они только начали раскрутку.

«У нас идея чисто предпринимательская, коммерческая. Мы бы хотели и заработать, и при этом показать людям, что можно уходить из жизни красиво и стильно», — сказал он.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России постепенно стабилизируется. На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом глава правительства рассказал, что сегодня «первый день, когда число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших».

Он отметил, что Россия избежала негативных сценариев по коронавирусу. По данным председателя правительства, в настоящее время уже 14 регионов начали снимать введенные ограничения.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Россия приняла ряд превентивных мер, направленных на борьбу с распространением инфекции. За минувшие сутки в стране подтверждено 8764 случая заболевания COVID-19. Число заболевших в РФ увеличилось до 308 705 человек.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович ранее заявила, что ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации.