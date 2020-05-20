Депутат ГД Вяткин объяснил, попадает ли теория заговора под действие закона о фейках

Санкт-Петербург, 20 мая. Депутат Государственной думы, старший научный сотрудник Института проблем административно-правового регулирования Дмитрий Вяткин в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» высказал свое отношение к ситуации с коронавирусом, теории заговора, а также объяснил, попадает ли она под действие закона о фейках

По убеждению депутата, в законе четко прописано, что считается недостоверной информацией, каким критериям она должна отвечать. И правовую оценку распространяемой информации должны давать соответствующие правоохранительные или надзорные органы — Роскомнадзор, Роспотребнадзор или прокуратура.

Вяткин пояснил, что законы принимаются на основе эмпирических данных. Так было и с законом о распространении заведомо недостоверной информации.

«И он [закон] был ужесточен, когда пошло распространение инфекции. А гражданам нужно доверять только информации, которая распространяется официальными источниками», — отметил депутат.

Парламентарий считает, что любое приложение, которое установлено на телефоне, создано человеком, а значит, не приложение управляет им, а именно люди.