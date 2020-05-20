Пользователи YouTube назвали провалом спецвыпуск шоу Собчак с Рудковской

Москва, 20 мая. Журналистка Ксения Собчак опубликовала новый выпуск своего шоу на YouTube-канале, опробовав новый формат под названием «Осторожно, к барьеру, Собчак». Пользователи Сети раскритиковали видео, назвав его бессмысленным.

Темой шоу Собчак стал гламур, который, по словам ведущей, успел всем надоесть. Чтобы обсудить этот вопрос, телеведущая пригласила в студию продюсера Яну Рудковскую и блогера Арину Холину. Гости должны были дискутировать на предлагаемую тему в форме дебатов. Многие пользователи YouTube посчитали, что интересного спора не получилось.

«Провал в подготовке шоу. Тема была одна, а секунданты спрашивают какую-то чушь, перетягивая одеяло на себя», — отметила Ксения Кириллова.

«Вообще муть. Скучно», — написала nevasha mama.

«У обеих сторон явно проблема с аргументацией и с формулировками, будто бы программа была создана наспех», — указала на недостатки шоу Мария М.

«Люди, которые снимались и снимали это видео, вы на что потратили свое время, сами-то поняли?» — спросила Вероника Козлова.

«Что за бред?! Я разочарована!!!» — возмутилась Lili Gonshar.

«Как же все это нелепо выглядит! Просто испанский стыд!» — прокомментировал пользователь Снеж Ж.

«Болтовня ради болтовни! Абсолютно пустой выпуск, разговоры ни о чем!!!» — раскритиковал шоу Женя Игнатьев.

Ранее пользователи Сети обрушились на Собчак после ее оправданий за вечеринку на самоизоляции. Подписчики ведущей заявили, что она следует двойным стандартам.