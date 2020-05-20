Москва, 20 мая. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что его слова о том, что «кому положено умереть — помрут» исказили.

«То есть «Мясников официально признал бессмысленность всех проводимых превентивных мероприятий и цинично сказал мириться со смертями и не бороться с ними». Что есть прямая ложь, притом что все эти слова я действительно произносил», — объяснил Мясников.

По словам врача, он прокомментировал панические настроения людей, которые ищут коронавирус «в каждом чихе». Мясников напомнил, что антитела к коронавирусу проявляются лишь через неделю или две после начала симптомов.

Мясников призвал не тратить силы и не разрушать психику паникой. Все рано или поздно переболеют коронавирусом, только после этого выработается коллективный иммунитет, добавил врач.

«Мы все смертны по факту своего существования, что «все, кому положено (Богом) умереть — умрут», — подытожил ведущий.

Он также посоветовал прививаться от пневмококка и не ожидать, что вакцина от COVID-19 появится скоро. Дело в том, что прививка будет не проверена, поясняет медик.

Напомним, ранее Александр Мясников пояснил, какими препаратами опасно снимать боль при самолечении. Он обратил внимание на тот факт, что из-за пандемии коронавируса люди стали реже обращаться к врачу, опасаясь заразиться COVID-19. Однако доктор подчеркивает, что не все препараты безопасны при самолечении.