Пучков высмеял Украину, потребовавшую от НАТО 200 миллиардов долларов

Писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков (Гоблин) заявил, что вместо плодотворной работы украинские политики клянчат деньги у всех подряд.

Ранее экс-заместитель главы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко Андрей Сенченко в эфире телеканала «Черноморская ТРК» заявил, что Киеву следовало бы потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов за участие в Будапештском меморандуме. По его словам, в случае отказа Украины от подписания документа могла бы возникнуть реальная угроза распространения «ядерных ракетных технологий» и компонентов ядерных боеприпасов.

«Это особая опасность, и поэтому все страны НАТО, и в особенности наши страны-гаранты, явились выгодополучателями. И вот на эту тему есть определенные расчеты, а сколько выиграли эти страны и на какую долю из этого может рассчитывать Украина. И мы считаем, что прямой выигрыш составил как минимум один триллион долларов за это время как минимум, и Украина имеет право ну хотя бы на 20% от этого экономического эффекта — 200 миллиардов», — сказал бывший депутат Верховной рады Украины.

Комментируя слова бывшего помощника Порошенко, известный российский писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что заявление связано с внутренними проблемами Украины. По его мнению, страна «постепенно коллапсирует, промышленность разваливается, люди живут все хуже и хуже».

«И украинская власть, выбранная исключительно «демократическим» путем всеобщего украинского голосования, вместо того, чтобы налаживать жизнь в стране: строить предприятия, организовывать рабочие места, повышать уровень жизни украинцев, бегает и ищет где, кто и что ей должен. Все это нужно ровно для одного — сотрясать воздух и заявлять: сейчас ребята, подождите немного, нам дадут 200 миллиардов долларов и тогда заживем. Хочется сразу спросить — вы работать не пробовали? Производить что-нибудь, создавать что-то полезное, востребованное на мировом рынке, внутри страны? Нет, там ничем таким не занимаются, вместо этого несут бред, что Россия им должна какие-то безумные деньги, теперь в НАТО им должны 200 миллиардов. А на деле берут кредиты у МВФ и других международных организаций, которые не способны даже выплатить, потому что внутри государства полный развал, гниение и разложение, ну а власть держащие заняты такой ерундой», — подчеркнул Пучков.

К тому же не совсем понятно, за что именно Североатлантический альянс должен выделять Киеву такую большую сумму. Будапештский меморандум выполняется, страны Запада обещали украинской стороне защиту от внешнего врага, но на Украину никто не нападал.

«Я не представляю, кто будет за такие вещи платить деньги. Для того, чтобы подобные заявки выдвигать, извините за лексику, надо быть конченым идиотом, каковыми и являются большинство украинских так называемых политиков. Думаю, в НАТО объяснят украинским идиотам на пальцах, что они идиоты и ничего не получат», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, после распада Советского Союза Украина унаследовала серьезный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Москва, Вашингтон, Лондон и Киев подписали Будапештский меморандум, который служил соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. После этого ядерный арсенал Украины был уничтожен, а страны-подписанты меморандума обязались гарантировать Киеву безопасность.