Известная певица показала откровенные снимки в купальнике

Москва, 20 мая. Поп-исполнительница из Британии Рита Ора поделилась с поклонниками серией откровенных снимков в купальнике, сделанных во время самоизоляции. Кадры известная певица опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото 29-летняя Ора предстает в интригующем бикини цвета хаки. Примечательно, что наряд от бренда MIRASWIM стоит 198 долларов или около 14 тысяч рублей. Помимо этого, знаменитость украшают золотистые браслеты и подвески.

Подписчики были восхищены новым образом любимой исполнительницы. Пост уже набрал около 700 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев.

«Почему ты такая красивая?», «Вдохновляешь меня каждый день!», «У тебя потрясающее тело», «Выглядишь невероятно!» — написали поклонники.

Ранее из-за купальника разгорелся скандал в Туле. Медсестра одной из городских больниц в связи с жарой надела поверх купальника прозрачный защитный костюм. Снимки с медиков мгновенно разошлись по Сети, сделав из нее звезду Рунета.

Однако несмотря на одобрительные комментарии в Сети, руководство медучреждения привлекло девушку к дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований к медицинской одежде. Впрочем, медсестру не стали наказывать строго, ограничившись замечанием, передает телеканал «360».