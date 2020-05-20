Малькевич призвал РКН к решительным действиям против «тиражирующей фейки» «Новой газеты»

Роскомнадзору следует обратить внимание на то, что в должной мере не исполняется законное решение о блокировке фейков, заявил в комментарии Федеральному агентству новостей глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Bloomberg исправил

Американское агентство Bloomberg 19 мая все же внесло правку в опубликованный материал о распространении коронавируса в России после того, как российское посольство в Вашингтоне потребовало опровержение.

Ранее дипмиссия отметила, что автор указанной публикации поменяла местами статистические данные Всемирного банка (ВБ) о количестве больничных коек в РФ и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно реальной статистике ВБ, в РФ в 2013 году на одну тысячу человек приходилось 8,2 больничных коек, в странах ОЭСР — 3,8. Однако в публикации в разделе авторских комментариев на сайте агентства эти цифры приведены наоборот: 3,8 в РФ и 8,2 в странах ОЭСР.

Сейчас в материале указано, что в него была внесена правка. Были изменены подписи в графике, который иллюстрирует данные ВБ о числе больничных коек в России и странах ОЭСР. Однако в тексте о каких-либо изменениях в информации не говорится.

Мотивация для «Новой»

И если Bloomberg все же отреагировал на требование российской стороны и внес хоть какие-то правки, то для «отечественных» СМИ, в частности, «Новой газеты», очевидно, нужна более существенная мотивация для опровержения недостоверной информации. Например, блокировка.

За фейки относительно количества заболевших в Чеченской Республике Роскомнадзор заблокировал статью журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло». Только угроза полной блокировки статьи повлияла на решение редакции обновить информацию. Сейчас она доступна в отредактированном виде, но при этом до сих пор полна информации, которую можно поставить под большое сомнение.

Даже после этого тональность «Новой газеты» относительно ситуации с коронавирусом в России не изменилась. Только за последние несколько дней вышло несколько материалов, посвященных режиму самоизоляции.

В одних статьях «Новая» утверждает, что снятие карантина в регионах приведет лишь к новым вспышкам эпидемии, в других же отстаивается позиция, что самоизоляция только вредит.

«Новой» сходит с рук

Как отметил Александр Малькевич, Роскомнадзор должен обратить внимание на то, что в должной мере не исполняется законное решение о блокировке фейков.

«Удивительно, что западные СМИ поправили свои измышления относительно России. И теперь нужно навести порядок у нас. Причем я хочу сказать, что сейчас вообще мы все переживаем определенный момент истины. Стало известно, что на рассвете YouTube снес каналы информационного агентств News Front, «Крым-24». Опять же — без всякой мотивировки. Просто они производят зачистку информационного пространства, причем, что характерно, в России. Они не дают российским СМИ вещать в России на их платформе. Цензура там практикуется запредельная. Мы, гражданское и журналистское общество, ждем решительных действий протекционистского характера от Роскомнадзора по защите российских СМИ», — пояснил Александр Малькевич.

На этом фоне эксперту совершенно непонятно, почему «Новой газете», «МБХ Медиа» и прочим СМИ сходит с рук бесконтрольное тиражирование фейков. Малькевич обратил внимание, что дочерние проекты «Радио Свободы» в России спокойно продолжают свою деятельность.

«На сайтах этих бесконечных реалий только в самом низу мелкими буквами написано, что их записали в какой-то реестр иностранных агентов, они с этим ужасно не согласны и будут продолжать свою деятельность. И эти новостные агентства забиты откровеннейшим негативом в отношении нашей страны. При этом они спокойно работают в российских социальных сетях. И этот чудовищный дисбаланс должен быть ликвидирован», — добавил Малькевич.

Он обратил внимание на то, что в условиях самоизоляции россияне стали потреблять в разы больше информации. Антироссийские СМИ продолжают распространять бесконечные фейки, и их никто не удаляет.

«Новая газета» продолжает активно тиражировать откровенные фейки. Никаких мер, связанных с блокировкой, не предпринимается. И это ставит перед обществом серьезные риторические вопросы. Почему это не происходит?» — задался справедливым вопросом Малькевич.

ФАН неоднократно публиковал расследования относительно многолетнего тесного сотрудничества журналистов «Новой газеты» (в частности, Дениса Короткова) с террористами, в том числе с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1).

1 Организация запрещена на территории РФ.