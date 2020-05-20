Бредихин заявил, что Асад создал все условия для возвращения беженцев в Сирию

Больше полусотни беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки. Политолог Антон Бредихин в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил, что президент страны Башар Асад смог создать необходимые для возвращения граждан условия.

Инспекторы контрольно-пропускного пункта (КПП) на сирийско-ливанской границе ежедневно фиксируют возвращение беженцев. Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 53 беженца. Среди вернувшихся — 16 женщин и 27 детей.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулись 579 597 человек, подчеркнули в Минобороны РФ. К настоящему времени в 413 населенных пунктах, наименее пострадавших от военных действий, развернуты пункты приема и размещения беженцев на 1 502 650 мест. В провинциях Алеппо, Дамаск и Хама реализуется государственная программа по восстановлению населенных пунктов на территории, освобожденной от боевиков.

В российском ведомстве также отметили, что инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,7 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), в Джасим и Эль-Харра (провинция Даръа). Кроме того, военные обнаружили и уничтожили 31 взрывоопасный предмет.

Политолог, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заявил, что президенту САР Башару Асаду удается создавать условия, необходимые для возвращения сирийцев на родину после войны.

«Здесь главное, чтобы людям было куда возвращаться, чтобы они возвращались не в пустые и разрушенные дома, чтобы имели рабочее место, возможность социального развития. Важно, чтобы в стране, куда они возвращаются, работали больницы и школы. Видимо, Асадом были устроены все условия для возможного возвращения. Людям теперь есть, где учиться и работать – это очень важно», — считает эксперт.

Политолог подчеркнул, что возвращение беженцев лишь демонстрирует рост благополучия Сирии.