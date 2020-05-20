К снятию ограничений могут приступить 17 регионов России. События дня. ФАН-ТВ

Долгожданный перелом в борьбе с COVID-19 сегодня, наконец, случился. В Москве и в целом по стране количество выздоровевших за сутки превысило число новых заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб. Суточный прирост зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 8 764. В то же время 9 262 человек, перенесших заболевание, по результатам тестирования сегодня здоровы.

17 регионов могут начинать снимать ограничения

Снять «коронавирусные» ограничения в ближайшее время смогут 17 российских регионов. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, коэффициент распространения новой инфекции там позволяет приступить к первому и последующим этапам выхода из карантина.

«Снижение темпов прироста позволило принять решение и президенту, и правительству страны о смягчении ограничительных мер. Вы знаете, что оно делится на две части. У нас заработала промышленность, стройка, агропромышленный комплекс и ряд других направлений. Но те сферы услуг, которые непосредственно контактируют с населением, как вы знаете, открываются после указа президента и с методическими рекомендациями главного санитарного врача в три этапа», — пояснила Голикова.

По словам вице-премьера, среднероссийский показатель по заражению на 100 тысяч населения составляет 210 случаев. Напомним, еще 18 мая председатель правительства Михаил Мишустин заявлял, что 27 регионов готовы к снятию ограничений, но пока частичному.