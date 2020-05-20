К снятию ограничений могут приступить 17 регионов России. События дня. ФАН-ТВ

Число выздоровевших превысило заболевших
Долгожданный перелом в борьбе с COVID-19 сегодня, наконец, случился. В Москве и в целом по стране количество выздоровевших за сутки превысило число новых заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб. Суточный прирост зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 8 764. В то же время 9 262 человек, перенесших заболевание, по результатам тестирования сегодня здоровы.
17 регионов могут начинать снимать ограничения
Снять «коронавирусные» ограничения в ближайшее время смогут 17 российских регионов. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, коэффициент распространения новой инфекции там позволяет приступить к первому и последующим этапам выхода из карантина.
«Снижение темпов прироста позволило принять решение и президенту, и правительству страны о смягчении ограничительных мер. Вы знаете, что оно делится на две части. У нас заработала промышленность, стройка, агропромышленный комплекс и ряд других направлений. Но те сферы услуг, которые непосредственно контактируют с населением, как вы знаете, открываются после указа президента и с методическими рекомендациями главного санитарного врача в три этапа», — пояснила Голикова.
По словам вице-премьера, среднероссийский показатель по заражению на 100 тысяч населения составляет 210 случаев. Напомним, еще 18 мая председатель правительства Михаил Мишустин заявлял, что 27 регионов готовы к снятию ограничений, но пока частичному.
ДНР и ЛНР мобилизовали силовые структуры
Силы Народной милиции Луганской народной республики и войска Донецкой приведены в полную боевую готовность. Руководство республик заявило о вновь участившихся обстрелах и провокациях со стороны боевиков ВСУ, в результате чего ситуация на линии соприкосновения снова ухудшается. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, за месяц режим тишины был нарушен более 250 раз, в течение 19 последних дней погиб один мирный житель, одиннадцать человек получили ранения, среди них есть дети. Глава ЛНР Леонид Пасечник в свою очередь призвал украинское руководство прекратить военные действия, пригрозив в противном случае отодвинуть линию соприкосновения сторон конфликта.
В районе Уссурийска стоят сотни грузовиков
Грузовой коллапс случился на границе Приморского края России с Китаем. Там в районе Уссурийска образовалась автомобильная очередь: сотни фур уже несколько дней ожидают прохождения через границу. Машины занимают обе стороны трассы, вереница тянется на огромное расстояние. Дело в том, что 12 мая китайские власти не пропустили через границу российского водителя с подозрением на COVID-19. Работа пропускного пункта сократили до 10 единиц транспорта в сутки. Диагноз в итоге не подтвердился. Теперь же для увеличения пропускной способности КПП будут работать круглосуточно. А правительство региона заявило, что остановит движение грузовиков к пунктам пропуска на 10 дней, чтобы разгрузить очередь скопившихся на границе грузовиков.