Санкт-Петербург, 20 мая. Один из первых российских предпринимателей, основатель фонда «Слобода» Герман Стерлигов разоблачил слух о чипировании человечества. Бизнесмен считает, что COVID-19 — это «изобретение» теневого мирового правительства, которое состоит из членов английской королевской семьи. Такое мнение он высказал в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Для того, чтоб прорекламировать что-то, нужно привлечь внимание. Поэтому и принц Чарльз якобы заразился. То, что Билл Гейтс попытается всех чипировать, — это будущее. То, что происходит сейчас, — это утилизация человечества. Вы уже чипированы сотовыми телефонами. Кому вы нужны? Да никому! Поэтому вы подлежите утилизации. Поэтому типизация фактически не нужна», — уверен он.

По мнению Стерлигова, ученые и медики — это колдуны и безбожники.