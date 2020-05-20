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Аббас попросил Путина организовать конференцию по палестино-израильскому урегулированию

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Аббас попросил Путина организовать конференцию по палестино-израильскому урегулированию

Москва, 20 мая. Президент Палестины Махмуд Аббас направил послание главе российского государства Владимиру Путину с просьбой организовать в Москве конференцию по палестино-израильскому урегулированию. Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Несколько недель назад Махмуд Аббас направил письмо президенту Путину. Он попросил его созвать международную конференцию в Москве для мирного процесса между Палестиной и Израилем», — заявил он.

По словам посла Палестины в РФ, «эта конференция должна создать новый механизм для проведения переговоров между израильтянами и палестинцами».

Ранее Махмуд Аббас объявил, что Палестинская национальная администрация готова урегулировать конфликт с Израилем при помощи создания двух государств, при наличии третьей стороны на границах. Он также добавил, что США несут полную ответственность за несправедливое отношение к народу Палестины.

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Источник: ТАСС
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