Госдума рассмотрит законопроекты о поддержке граждан и бизнеса 21 мая

Москва, 20 мая. Законопроекты, направленные на поддержку граждан и бизнеса на фоне COVID-19, Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 21 мая. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В первую очередь рассмотрим пакет мер поддержки граждан и бизнеса. Мы получили поправки правительства, которые регулируют, в частности, вопросы взаимоотношений между арендаторами и арендодателями. Напомню, этот вопрос требовал дополнительного рассмотрения, сейчас позиция правительства сформулирована», — сказал Володин.

Он также сообщил, что большое количество поправок поступило от депутатов и сенаторов. По словам спикера, правильнее было бы их рассмотреть, обобщить и направить перед рассмотрением законопроекта в третьем чтении в правительство для изучения.

«Также будем рассматривать в приоритетном порядке поправки правительства о внесении изменений в налоговый кодекс», — добавил он.

Отметим, что законопроект о снижении имущественных налоговых издержек был внесен в Госдуму 19 мая. Документом предлагается снизить налоговые издержки организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют безвозмездную передачу имущества, используемого для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения коронавируса.

В законопроекте также уточняется, что в составе налогооблагаемых доходов не будут учитывать списание задолженности по кредитам, которые были взяты на поддержку занятости. Кроме того, от обложения НДФЛ будут освобождены денежные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказывающим социальные услуги гражданам.

«Эти все вопросы мы планируем рассмотреть в течение завтрашнего заседания в первом и во втором чтениях, и, соответственно, постараемся в пятницу рассмотреть эти законопроекты уже в третьем чтении. Они практически все поддерживаются депутатами», — сказал Володин.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.