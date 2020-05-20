ТРК «Крым» подаст в суд на YouTube за удаление аккаунта

Симферополь, 20 мая. Телерадиокомпания «Крым» намерена обратиться в суд из-за удаления аккаунта телеканала «Крым-24» на видеохостинге YouTube, сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании Олег Крючков.

«Мы видим воочию проявление хваленой западной демократии и свободы слова <…> Мы рассматриваем вопрос подачи в суд на видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google», — заявил Крючков в комментарии РИА Новости.

Крючков подчеркнул, что впредь телеканал будет размещать ролики исключительно на отечественных видеохостингах.

YouTube удалил аккаунт телеканала «Крым-24», который входит в медиахолдинг «Крым». Администрация видеохостинга объяснила удаление «нарушением Условий использования YouTube». Кроме того, блокировке подверглись аккаунты российских каналов News Front, Anna News.

Напомним, что YouTube заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей, сославшись на несоблюдение некоего пункта правил, но так и не объяснив, в чем состоит суть нарушений. При этом канал ФАН на протяжении нескольких лет до блокировки строго придерживался пользовательского соглашения.