Американский истребитель F-35A разбился на авиабазе во Флориде

Вашингтон, 20 мая. Американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II потерпел крушение на авиабазе Эглин во Флориде. Об этом сообщила пресс-служба 33-го истребительного авиационного крыла Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Уточняется, что самолет, входящий в состав 58-й истребительной авиационной эскадрильи, разбился 20 мая в 04.30 по московскому времени, когда заходил на посадку.

«Летчик успешно катапультировался и был транспортирован в госпиталь 96-й медицинской группы на авиабазе Эглин для оценки физического состояния», — рассказали в пресс-службе.

Также стало известно, что в момент происшествия пилот выполнял ночной учебный полет. Сейчас летчик находится в стабильном состоянии. Причины инцидента устанавливаются, гражданские объекты и люди в результате крушения не пострадали.

Как пишет «Утро.ру», на базе Эглин проводят тренировочные полеты, однако здесь есть и испытательный полигон для различных видов вооружения. Кроме того, на базе ведется разработка бомб и ракет.

Еще один инцидент произошел на базе Эглин 15 мая — тогда многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor потерпел крушение в 20 километрах к северо-востоку от базы во время учебного полета. Пилоту тоже удалось катапультироваться, он был госпитализирован.