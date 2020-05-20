Путин заявил, что Россия полностью обеспечивает себя основными продуктами питания

Москва, 20 мая. Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В этом году хорошие виды на урожай», — отметил он в ходе совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

По данным президента, вот уже шесть лет подряд сбор зерновых в России превышает 100 млн тонн. Это позволяет нашей стране последовательно осваивать глобальные рынки, а также входить в число ведущих экспортеров по ряду позиций.

При этом глава государства обратил внимание, что из-за коронавируса есть риски снижения доходов в агропромышленном комплексе.

«Важно поддержать аграриев, чтобы у них были ресурсы на закупку топлива и сырья», — подчеркнул президент.

Ранее рекордный урожай пшеницы России предсказали в США. По подсчетам специалистов американского Минсельхоза, в этом году РФ может собрать более 77 миллионов тонн пшеницы. Урожай фуражного зерна составит 39,4 млн тонн. Таким образом, общий урожай достигнет 116,4 млн тонн.