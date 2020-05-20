В Сети вступились за тульскую медсестру в купальнике

Москва, 20 мая. Медсестре в Туле, которая зашла в палату к пациентам только в прозрачном защитном костюме сделали замечание. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«К нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. С персоналом медучреждения проведена разъяснительная беседа», — указывается в сообщении министерства.

Напомним, в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы медсестра решила не надевать специальную одежду. Девушка пришла в палату к пациентам в прозрачном костюме, надетом поверх купальника. В Минздраве назвали такую форму одежды непозволительной. Как пишут местные СМИ, девушка решила не использовать обычную одежду, так как внутри комбинезона очень жарко. При этом она не рассчитала, что сам костюм будет просвечивать. Пользователи Сети вступились за медсестру.

«Человеку было жарко. В чем проблема? Она же не голая была. И все меры безопасности соблюдены!» — возмущенно написал один из пользователей Сети.

Некоторые напомнили, что на пляжах люди ходят в купальниках, и это считается нормой, однако почему-то «во всех остальных местах — разврат».

«Я, конечно, понимаю, что вне пляжа видеть девушку в купальнике непривычно, но, блин, если у нее нет другого выбора, то чего такого-то? Она что, преступление какое совершила?» — добавил другой. «Если кого-то тревожит моральная сторона вопроса, то тогда давайте обяжем фигуристок, гимнасток, теннисисток выступать в каких то закрытых непрозрачных одеждах», — говорится в другом комментарии.

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инцидент и в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что категорически против наказания медсестры из Тулы. С его точки зрения, нужно было войти в положение медперсонала, который работает на износ ради здоровья жителей региона.