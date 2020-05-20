Суд вновь отклонил иск к Роскомнадзору из-за отказа регистрировать «Газету Гудкова»

Москва, 20 мая. Останкинский районный суд Москвы оставил без удовлетворения второй иск к Роскомнадзору, который ранее отказал в регистрации «Газеты Гудкова». Это следует из данных, размещенных на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Заявление истца было принято к рассмотрению в марте. В среду, 20 мая, суд постановил отклонить иск.

В феврале Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации «Газеты Гудкова». Ранее первый иск Обухова к Роскомнадзору отклонил также Останкинский суд.

Надзорное ведомство неоднократно просило учредителя СМИ предоставить недостающие документы, в том числе справку об отсутствии иностранного гражданства и доказательства того, что он не содержится под стражей. Свое решение Роскомнадзор мотивировал требованиями закона о СМИ.