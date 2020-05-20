Доктор Музылев объяснил, как обработать полученную во время ремонта травму

Санкт-Петербург, 20 мая. Россиянам советуют надевать наколенники и носить спецодежду во время ремонта, чтобы обезопасить себя от травм. Об этом рассказал врач травматолог-ортопед Иван Музылев.

Специалист посоветовал не пренебрегать средствами защиты, которые предусмотрены техникой безопасности, во время проведения ремонтных работ. Речь идет о касках, сапогах, перчатках и специальных масках. Он также напомнил, что для переноски тяжелых и громоздких предметов следует использовать специальные ремни, они зафиксируют предмет и исключат его падение.

Музылев также рассказал, как вести себя, если вы получили незначительную травму. Врач советует наложить эластичный бинт на поврежденный участок тела, после чего обработать его противовоспалительной мазью. Для этих целей также подойдут гели на основе диклофенака и ибупрофена. Медик подчеркнул, если в течение 1–2 дней вам не станет лучше, то нужно обратиться за помощью к специалисту, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Врач не рекомендует пользоваться разогревающими мазями, потому что они применяются при заболевании мышц. Подобные травмы можно получить при длительных физических нагрузках.