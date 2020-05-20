Бредихин: Зеленский хочет стать «объединителем земель» на Украине без жителей Донбасса

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стыдно за то, что он не стал лидером, к которому тянулись бы люди со всего юго-востока страны. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал политолог Антон Бредихин.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал желание украинского лидера договариваться с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. На пресс-конференции глава государства подчеркнул, что после окончания пандемии коронавируса будет проведен саммит в «нормандском формате». Как он сообщил, его участники – Германия и Франция — поддерживают эту идею. По словам президента Украины, главным подходом в переговорах по Донбассу остается минский формат, но украинская сторона готова и к другим вариантам.

«Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. Нам нужен результат», — сказал украинский лидер.

При этом Зеленский рассказал, что в последнее время у него не было контактов с Путиным. Однако глава украинского государства уверен, что с президентом России необходимо будет договариваться.

«Сейчас из-за коронавируса каждый занимается своей страной. Мы не отпускаем в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, вопрос возвращения наших территорий и незаконно аннексированного Крыма, не отпускаем», — сообщил он.

Главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин заметил, что судя по тому, как Зеленский уже год возвращает Донбасс в состав Украины, можно кратко и лаконично сказать: «У Украины какие-то свои Минские соглашения».

«Это совсем другой документ, а не тот, который подписывали стороны на переговорах. Соответственно Украина хочет реализовать их так, как ей удобно – не последовательно и не переходя от пункта к пункту, хотя это было заранее оговорено на Минской площадке. Украина переставляет все пункты местами, меняя все, как ей угодно: одни пункты забывает, а другие может даже додумывает. За год Зеленский, к сожалению, не смог реализовать ни один из пунктов и приблизиться, чтобы что-то начать реализовывать», — выразил мнение Бредихин в беседе с ФАН.

По словам политолога, пытаться сделать что-то для наступления мира на территории Донбасса Зеленский не сможет.

«В рамках «нормандского формата» он будет говорить, что во всем виновата Россия. Об этом он говорил не раз, а о желании договариваться с Москвой Зеленский еще обещал до выборов президента. В итоге, что-то от него здравых шагов не видно», — сказал он.

Бредихин также обратил внимание, что для главы украинского государства «ярким камнем преткновения» выступает получение жителями Донбасса российского гражданства.

«Они действительно получают его и их не заставляют, производится это не под дулами автоматов и пистолетов. В данном плане Зеленскому стыдно за то, что он не является тем лидером, к которому бы тянулись люди с юго-востока Украины. Учитывая, что все больше граждан Донбасса хотят интеграции с Россией, Зеленский и дальше будет заявлять, что жители региона с российским гражданством Украине не нужны – пусть собирают свои вещи, садятся в поезда и уезжают в Россию. Данная риторика сохранилась и близка Зеленскому», — пояснил собеседник ФАН.

Зеленскому всегда была нужна территория только для восстановления своих личных амбиций – «он хочет войти историю Украины как объединитель земель», полагает эксперт.

«Но объединителем он будет без населения, потому что жители Донбасса ему не нужны. Все гуманитарные программы, которые он пытался реализовать, не имели толка. Даже сегодня были заявления от главы Луганской Народной Республики о том, что начались активные обстрелы территории ЛНР. По пришествию года мы видим, что обе республики готовы к полномасштабной войне, которую Зеленский не запрещает, а наоборот, пытается реализовать план «Б» — военный захват Донбасса», — добавил Бредихин.

Напомним, после государственного переворота в Киеве в 2014 году на территории Украины продолжается гражданская война. Официальные власти ввели войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. В регионе были образованы две народных республики — ДНР и ЛНР.