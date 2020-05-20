В медцентре Минобороны в подмосковной Кубинке будут работать более 600 военных медиков

Кубинка, 20 мая. В Минобороны России показали созданный совместно с правительством Московской области временный медицинский центр для лечения больных новой коронавирусной инфекцией на 1420 мест и подробно рассказали об условиях работы медиков. Как стало известно Федеральному агентству новостей, для работы в нем привлечено более 600 военных специалистов-медиков.

В инфекционном центре в подмосковной Кубинке будут работать врачи-инфекционисты, медсестры из Военно-медицинской академии им. Кирова, медицинских служб Центрального и Восточного военных округов.

Кроме этого, к лечению больных и оказанию помощи пригласили курсантов академии. К оказанию помощи больным с коронавирусной инфекцией их допустят только по собственному желанию, уточнили в военном ведомстве. Курсанты будут работать под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры. Все они прошли специальную подготовку на базе академии.

Работа военных медиков в новом медицинском центре организована посменно, сутки через двое, рассказали в Минобороны. Всех врачей обеспечивают средствами индивидуальной защиты, а размещение, питание и отдых личного состава спланированы на базе и за счет гостинично-оздоровительных организаций Московской области.

Добавим, что 10 врачебно-сестринских бригад от военно-медицинских организаций Минобороны России были направлены в наиболее нуждающиеся медицинские организации Московской области.

Для лечения жителей региона подготовлено также 20 специализированных инфекционных коек в филиале военного клинического госпиталя в Наро-Фоминске.