Мясников назвал средство от коронавируса, которое принимает перед входом в «красную зону»

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какой препарат использует сам для профилактики заражения коронавирусом перед входом в «красную зону». Ранее СМИ сообщили, что найдено лекарственное средство, предположительно, ускоряющее выздоровление пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе COVID-19.

Речь идет о препаратах группы интерферона, в том числе арбидола и интерферона-a2b, которые использовались при лечении 77 взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань с 16 января по 20 февраля. Данные приводятся в статье, опубликованной в журнале о проблемах иммунологии Frontiers in Immunology.

О возможности использования интерферона при лечении COVID-19 говорят и российские специалисты, однако клинически подтвержденных данных об эффективности этих препаратов пока нет. Тем не менее, использовать интерфероны не только для лечения, но и в качестве профилактического средства можно, считает доктор Александр Мясников.

«Моя позиция по этому вопросу двоякая, — отметил Мясников в комментарии Федеральному агентству новостей. — С одной стороны, интерфероны — стопроцентно действующие лекарства, которые широко применяются в медицине. Их противовирусные и иммуномодулирующие свойства давно известны. Эти препараты используются при борьбе с гепатитами B и С; при борьбе с такой болезнью, как рассеянный склероз; при борьбе с различными инфекциями. Например, интерферон-гамма применяется при некоторых разновидностях сепсиса, при так называемых гранулематозных болезнях. То есть, — это работающее лекарство. Оно точно работает при введении в качестве инъекций в значительных дозах, и, само собой, имеет побочные эффекты. Если лекарство работает, оно всегда имеет побочное действие».

Что касается профилактического использования препаратов группы интерферона в виде жидкости для введения в нос, то точных данных об их эффективности до сих пор нет, отметил Мясников.

«Помогает ли интерферон при внутриназальном введении как профилактическое средство, вопрос пока открытый, — говорит собеседник ФАН. — Речь идет о спреях, содержащих интерферон-гамма и интерферон-альфа, которые немного отличаются, — эти препараты вводят в носовую полость».

В доказательной международной медицине такой подход до сих пор не признавался, отмечает врач, однако на фоне нынешней пандемии ситуация может измениться.

«Сегодня мы находимся в условиях, когда очень многие лекарства против COVID-19 не работают, или их использование не имеет доказательной базы. Тем не менее, эти препараты применяются, — говорит собеседник ФАН. — Ни использование против коронавируса моноклинальных антител не имеет стопроцентной доказательной базы, ни применение других противовирусных препаратов, которые раньше использовались для лечения СПИДа, тоже не имеет доказательной базы. Разрекламированные противомалярийные Хлоракин или Мефлохин тоже не имеют доказательной базы относительно действия против COVID-19».

По словам Александра Мясникова, в предыдущую эпидемию, которую в 2002 году вызвал коронавирус SARS-CoV (так называемая атипичная пневмония) интерфероны тоже использовались, несмотря на недоказанный положительный эффект.

«Да, большой статистики по их применению не было, но методы работали», — говорит он.

Этими наработками можно воспользоваться сегодня, во время пандемии COVID-19, считает Мясников.

«Могу сказать о применении этого препарата в нынешней ситуации, — продолжает врач. — У меня в больнице не так давно проводились испытания интерферона-гамма при лечении тяжелых внебольничных пневмоний. Это было больше года назад, мы даже опубликовали с главным пульмонологом Москвы статью на эту тему — о положительном эффекте. И сегодня мы, наверно, тоже будем пробовать использовать интерферон-гамма при лечении больных с ковидными пневмониями в рамках небольших клинических испытаний, после того, как создадим соответствующий протокол и введем в него все необходимые условия».

Что касается использования интерферона для профилактики заражения COVID-19, Мясников относится к такому методу положительно. Лишним не будет, считает он.

«Стоит ли в аптеке покупать интерферон для брызганья в нос? Знаете, при том, что действие таких капель неочевидно (в их пользу говорят лишь отечественные испытания на не слишком большом статистическом материале), я против этого метода ничего не имею. Исхожу из того, что сегодня любая возможная польза при отсутствии побочных эффектов говорит, что можно использовать. Вреда нет: побрызгать можно, при этом говорят, что может помочь. Почему бы этим не воспользоваться? Поэтому я не могу сказать, что это бессмысленно или лишне. Лично я этим методом пользуюсь, когда иду в «красную зону» [лечебных учреждений, где находятся больные с COVID-инфекцией]. Я себе брызгаю, как говорится, от греха. Знаете, береженого бог бережет. Пусть пока ученые разбираются, а мне побрызгать нетрудно», — резюмировал Александр Мясников.

Ранее Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор!» на YouTube-канале «Соловьев LIVE» заявил, что не стоит слишком нервничать по поводу возможности заражения коронавирусом.

«Просто живите, — посоветовал он. — Инфекция возьмет свое, все мы все равно переболеем. Кому положено умереть — умрут».

Мясников также опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о якобы росте смертности от внебольничной пневмонии. По словам врача, каждый третий пациент старше 65 лет, которому поставлен такой диагноз, умирает.

Кроме того, Мясников отметил, что наиболее эффективной профилактической мерой при пандемии COVID-19 является соблюдение социальной дистанции, а также ношение защитных масок и одноразовых перчаток в общественных местах. Это создает барьер для распространения коронавируса, что особенно важно в связи с тем, что около половины случаев заражения протекают бессимптомно.

На среду, 20 мая, число выявленных заболевших в мире приближается к пяти миллионам, погибших от инфекции почти 325 тысяч. В России выявлено 308 705 заболевших, из них за последние сутки — 8764 человека. 85 392 человека выздоровели, скончавшихся от инфекции — 2972.