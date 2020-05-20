Вассерман рассказал, почему Зеленский вынужден провоцировать конфликты

Известный российский журналист, публицист и политолог Анатолий Вассерман заявил, что пока президент Украины Владимир Зеленский хочет хотя бы формально числиться независимым, он будет вынужден действовать против интересов большинства граждан своей страны.

Российский журналист, уроженец Одессы в интервью Федеральному агентству новостей оценил год работы бывшего украинского актера, шоумена и комика на посту главы соседнего государства, а также спрогнозировал, как будут складываться отношения между РФ и Украиной.

— Анатолий Александрович, сегодня, 20 мая исполнился год, как Владимир Зеленский стоит во главе Украины. Как оцените этот период?

— Насколько я могу судить, год пребывания Владимира Зеленского у власти всего лишь подтвердил то, о чем я писал уже «кувырсот швырнадцать» раз. Так, по исследованию социологической службы Гэллапа, проведенному на всем постсоветском пространстве по родному языку, по языку повседневного общения, 5/6 граждан Украины — русские. Это громадное число. Больше русских только в Белоруссии. Там примерно четырнадцать человек из пятнадцати.

И вот, именно в силу такого изобилия русских, любой, кто хочет сделать Украину отдельной от остальной России, просто вынужден провоцировать конфликты.

— Конфликтов, честно говоря, есть немало в последнее время и между Россией и Белоруссией…

— У Белоруссии с РФ отношения очень тесные, но степень сближения ограничена чисто управленческими ресурсами. Не буду вдаваться в технические подробности, скажу только, что в рамках той теории управления, которой я руководствуюсь, технические средства, достаточные для дальнейшего сближения этих двух стран, накопятся где-то примерно лет через десять.

Однако та же самая теория управления указывает, что для сближения Украины с Российской Федерацией чисто управленческих препятствий нет. Поэтому для этих двух [бывших союзных] республик сближение совершенно естественно и неизбежно.

И всякий, кто пытается этот процесс затормозить, а также удержать независимость Украины от остальной России, напомню, просто вынужден провоцировать конфликты.

На примере Зеленского мы видим, что эти объективные обстоятельства сильнее субъективных. До тех пор, пока он или еще кто-нибудь из киевского зверинца хочет числиться хотя бы формально независимыми, Зеленский вынужден будет действовать против интересов большинства граждан Украины. Это сейчас и наблюдается, к сожалению.

— На днях видел опрос, где респондентам предлагалось выбрать лучшего президента Украины за всю ее историю. За явным преимуществом победил именно Зеленский. Получается, что народ все-таки поддерживает его?

— Народ в какой-то мере поддерживает его, но по принципу «на безрыбье и рак рыба».

— Еще можно сказать и так: «Из двух зол выбираем меньшее»?

— Мировой опыт показывает, что если действительно надеешься выбирать меньшее, то это зло стремительно разрастается и довольно скоро становится бóльшим.

— Прогноз дадите — до конца текущего срока Зеленского в качестве президента могут как-то улучшиться отношения между нашими странами? Или он будет идти на поводу у местной номенклатуры?

— Зеленский идет не на поводу у номенклатуры. Он, как и все предыдущие президенты Украины, идет на поводу собственного стремления числиться именно президентом-а-ля-руководителем Юго-Западного федерального округа Российской Федерации

— В общем, никаких сдвигов к лучшему здесь не ожидается?

— Между Украиной и остальной Россией, именно остальной, не может быть благополучных взаимоотношений до тех пор, пока Украина остается хотя бы формально независимой…

Отметим, что Зеленский набрал 38 процентов голосов и намного опередил всех остальных коллег. У Виктора Януковича 12%, у Леонида Кучмы — 11%, у Петра Порошенко — 10%, у Леонида Кравчука и Виктора Ющенко — по 3%. При этом 23 процента респондентов выбрали ответ «Никто».

В среду на большой пресс-конференции по итогам года своего президентства Зеленский рассказал, в частности, чем отличается от Порошенко.

Анатолий Вассерман много лет прожил на Украине, но в 2015 году подал заявление о приеме в гражданство РФ, которое было удовлетворено Владимиром Путиным посредством указа от 27 января 2016-го.