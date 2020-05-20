Зеленский объяснил, почему на Украине не настал «конец эпохи бедности»

Киев, 20 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещанный им «конец эпохи бедности» на Украине не настал, потому что в мире начался кризис.

«Мы серьезная страна, но мы страна бедная — и это нужно признать, — которая каждый год должна выплачивать миллиарды долларов США за пользование этими кредитами. Не мы их набрали, но мы будем их выплачивать», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.

Президент Украины объяснил, что «конец эпохи бедности» не настал из-за мирового кризиса. Зеленский отметил, что ему может не хватить одного срока, чтобы реализовать все предвыборные обещания.

Глава государства добавил, что подумает насчет возможности баллотироваться на второй срок. Зеленский признался, что доволен не всем, что сделал за год. Тем не менее он напомнил о своем рейтинге в 75%.

«Я иду на один срок, как я говорил. Работа сложная, никто спасибо не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать», — отметил президент Украины.

Также Зеленский сообщил, что большая приватизация на Украине стартует после завершения эпидемии коронавируса.