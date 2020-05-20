Сирия, 20 мая. SDF**** готовятся к проведению контртеррористической операции в Ракке. Междоусобные стычки протурцеких боевиков произошли в Африне. 12-е совместное патрулирование РФ и Турции состоялось в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепления из Ракки в Дейр-эз-Зор.

«Исламское государство»1: обвиняется в убийстве человека на северо-западе провинции Эс-Сувейда.

ВС Турции и протурецкие силы: подверглись междоусобным стычкам на северо-западе Алеппо; подозреваются в убийстве пожилого мужчины в кантоне Африн.

Курдские вооруженные бандгруппы: готовятся к проведению контртеррористической операции в Ракке.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции провели патрулирование в Идлибе.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о междоусобных столкновениях в рядах протурецких боевиков в кантоне Африн. На этот раз в противостояние вступили члены группировки «Аль-Джабхат аш-Шамия» и радикалы, депортированные в зону контроля сил вооруженной оппозиции из Дамаска. Согласно информации агентства новостей SANA News, в результате развернувшихся столкновений погиб один из местных жителей, еще четыре человека, в том числе дети, получили ранения.

Тем временем в водоеме неподалеку от города Джандарис было найдено тело пожилого мужчины родом из деревни Курран. Сириец числился пропавшим на протяжении шести дней. Предполагается, что к его похищению и убийству имеют отношение протурецкие боевики, под контролем которых находится территория кантона.

Провинция Идлиб

В провинции состоялось двенадцатое совместное российско-турецкое патрулирование. Объединенные силы Турции и российской военной полиции обследовали трассу M-4, действуя под прикрытием авиации.

Как известно, совместный мониторинг в Идлибе проводится в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись в Москве 5 марта. Напомним, некоторые из антиправительственных бандгрупп, среди которых «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хуррас ад-Дин», отказались признать российско-турецкое соглашение и продолжили пренебрегать соблюдением режима тишины.

Между тем прогремел взрыв на западе региона. По данным информагентства SOHR, детонация СВУ, заложенного в автомобиле, произошла в деревне Аль-Кунайя в районе Джиср аш-Шугура. Жертвой инцидента стал один из гражданских лиц. Ни одно из антиправительственных формирований пока не взяло на себя ответственность за минирование транспортного средства. Напомним, западные районы Идлиба находятся в оккупации радикальных бандгрупп, связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) готовятся к проведению контртеррористической операции на западе Ракки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Caki), подобное решение было принято ввиду возросшего числа взрывов в контролируемых курдскими боевиками районах провинции. Отряды выдвинутся со стороны города Ат-Табка.

Тем временем Сирийская Арабская Армия (САА) перебросила подкрепления из Ракки в Дейр-эз-Зор, где продолжается поиск так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Информация об этом была опубликована Twitter-каналом (Ruptly).

Провинция Эс-Сувейда

На северо-западе провинции произошла вылазка неизвестных боевиков. Согласно данным новостного портала SOHR, налетчики застрелили одного из мирных жителей на рынке в населенном пункте Арика. В совершении нападения подозреваются террористы «спящих ячеек» «Исламского государства», скрывающиеся на американской военной базе «Ат-Танф» на юге Хомса. Тем не менее связанные с группировкой медиапорталы пока не заявляли о своей причастности к атаке.

1 Организация запрещена на территории РФ.