Соловьев: В РФ необходимо ужесточить закон о митингах в условиях эпидемии COVID-19

В условиях пандемии COVID-19 любое массовое скопление людей несет в себе смертельную опасность. Особенно это касается несанкционированных митингов, где человек по определению беззащитен — как перед заразой, так и перед агрессивной толпой. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев.

Собеседник ФАН призвал ужесточить наказание за призывы к массовым демонстрациям и участию в них. Вовремя задействованный «кнут» в руках правоохранительной и судебной систем способен спасти десятки тысяч жизней.

«Выход на манифестации в настоящих условиях несет в себе повышенную общественную опасность, а значит, и меры по профилактике подобного рода деяний также должны быть ужесточены, — заявил юрист. — Думаю, эпидемию вполне можно назвать отягчающим обстоятельством для действий провокаторов, которые хотят в нынешних условиях вывести народ на улицы: ведь таким образом граждане не просто нарушают предписанные законом процедуры проведения митингов, но и могут стать источником заражения для очень многих невинных людей».

По словам эксперта, одна такая несанкционированная акция в состоянии нивелировать большую часть усилий государства по недопущению распространения коронавируса. При этом нельзя забывать, что призывы к их осуществлению зачастую организуются иностранными спецслужбами через своих агентов влияния в нашей стране.

«Я напомню, что в США есть специальный многотысячный институт, который занимается конкретно Россией, — сказал Соловьев. — Профессионалы в области политики и психологии изучают нас и наши национальные особенности, придумывают, на чем нас можно поймать и как вывести на улицу протестовать».

Но спецслужбы, по словам собеседника ФАН, лишь мозговой центр этой антироссийской конструкции. Непосредственными исполнителями выступают разного рода некоммерческие организации, фонды и даже видеоблогеры, выкладывающие свой информационный продукт на русофобской площадке YouTube.