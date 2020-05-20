Миро указала Тодоренко на ошибки в попытках оправдаться за слова о домашнем насилии

Москва, 20 мая. Телеведущая и блогер Регина Тодоренко прилагает слишком много усилий, чтобы отмыться от скандала о домашнем насилии, чем усугубляет ситуацию, заявила популярный автор Лена Миро. Об этом она написала на странице в LiveJournal.

25 апреля Тодоренко возложила ответственность за домашнее насилие на его жертв в эфире YouTube-канала Peopletalk. Как уточнила Миро, чуть позже телеведущая поняла, что ее заявление сильно ударило по репутации и доходам. Так, журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года», а крупные бренды начали расторгать контракты с телеведущей. При этом за короткий срок Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии.

19 мая Регина передала награду «Женщина года» Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. Как считает блогер Миро, этот шаг был не в пользу Тодоренко, потому что Грачева открыто заявила, что не нуждается в премии.

«Да уймись ты уже. Успокойся. Это мой личный совет Регине Тодоренко», — написала Миро.

По мнению популярного блогера, Тодоренко проявила одинаковое непонимание реальности при скандальном заявлении о жертвах домашнего насилия и настойчивых попытках оправдаться после него.

Напомним, во время интервью Тодоренко задалась вопросом, что делают сами женщины, чтобы их не били их мужья. Из-за этих слов на Тодоренко обрушилась волна критики не только со стороны ее подписчиков, но и из уст медийных личностей. Несколько крупных брендов разорвали с ней рекламные контракты. Тодоренко несколько раз приносила извинения за свои слова, а позднее разместила в YouTube свой документальный фильм «А что я сделала, чтобы помочь?».