«Роснефть» обратилась в суд после статьи РБК о бывших активах компании в Венесуэле

Москва, 20 мая. «Роснефть» подала в суд на РБК после публикации статьи о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле. Информацию о подаче иска о защите деловой репутации распространила пресс-служба «Роснефти».

Представители компании напомнили, что «Роснефть» официально объявила о полном прекращении своей деятельности в латиноамериканской республике еще в конце марта. Сделка по выходу компании из венесуэльских проектов была закрыта в апреле. По данным источника ТАСС в правительстве РФ, владельцем активов «Роснефти» в Венесуэле будет компания, принадлежащая России. После сделки «Роснефть» получила на баланс одной из своих «дочек» 9,6% собственных акций.

Однако РБК опубликовало материал под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти», тем самым введя в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов. В заявлении компании отмечается, что издание намеренно исказило истинную суть сделки по полному прекращению деятельности ПАО «НК «Роснефть» в Венесуэле.

В НК обратили внимание, что данные о том, что владельцем венесуэльских активов стала Россия, содержатся в исходных материалах, на которые ссылается РБК, но, несмотря на это, редакция использовала провокационное заявление и создала впечатление мнимости ранее анонсированной сделки о полном выходе «Роснефти» из бизнеса в Венесуэле. После этого в печатных и электронных СМИ поднялась волна дезинформации.

В РБК, в свою очередь, заявили, что иск пока не получали, но намерены отстаивать свою позицию.