Политолог призвал бороться с фейками Запада о коронавирусе в РФ через МИД

Москва, 20 мая. Западные страны используют пандемию коронавируса для информационной войны против России, считает эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков. Он добавил, что таким действиям Запада нужно твердо противодействовать.

Политолог отметил, что Россия, несмотря на потери и немалый масштаб распространения коронавируса, смогла избежать катастрофических сценариев с перегрузкой больниц и высокой смертностью. Однако западная пресса потакает известным стереотипам своего мира и пытается поставить под сомнение данные российской статистики, так как в противном случае претензии будут к западной модели здравоохранения.

«Синхронное появление подобных публикаций хоть и не ставит РФ в число виновников распространения пандемии, к которым Запад уже причислил Китай, но создает ей имидж скрывающего правдивую информацию государства, — отметил эксперт в беседе с iReactor. — С учетом более ранних публикаций, обвинявших Россию в распространении фейков о коронавирусе, можно уверенно говорить о том, что заболевание стало для Запада очередным поводом для нового этапа информационной войны против России. И необходимо твердо противодействовать ей, в том числе и через официальные каналы МИД РФ».

Напомним, в последнее время в западной прессе появляются фейковые сообщения о ситуации с коронавирусом в России. В частности, агентство Bloomberg опубликовало материал с названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», в котором написаны неверные данные о ситуации с COVID-19 в России. Эта публикация возмутила официального представителя МИД РФ Марию Захарову, и после ее критики заголовок поменяли.