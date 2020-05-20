Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Политолог Рар после скандальных интервью Гордона дал совет властям Украины

41
0 Оставить комментарий

Политолог Рар после скандальных интервью Гордона дал совет властям УкраиныБерлин, 20 мая. Предотвращение большой европейской войны на Украине должно стать главным вопросом на повестке киевских властей, заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявления журналиста Дмитрия Гордона о будущем судебном процессе в Гааге по Донбассу и Крыму.

Рар отметил, что Гордон в русле принятой на Украине антироссийской риторики считает, что во всех бедах страны якобы виновата РФ. При этом, говоря о конфликте в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией, журналист использует аналогию laquo;квартирного вопроса». По логике Гордона, Киев лишился нескольких комнат.

Рар в ироничном ключе развил этот тезис, напомнив журналисту, что «квартира», в которой тот живет, когда-то была частью «другой, побольше квартиры», поделенную на «жилплощади» поменьше. Но сейчас внимание украинских властей, по мнению политолога, должны занимать другие вещи.

«Сейчас выход только один – предотвратить большую европейскую войну на территории Украины, сделать все для того, чтобы та же восточная Украина смогла договариваться с Киевом… придать какую-то автономизацию тому же Донбассу», – пояснил он в эфире канала 112.ua.

Рар также посоветовал киевским властям перестать думать о Крыме и принять тот факт, что полуостров вернулся в состав Российской Федерации.

«Единственный шанс Украины хоть как-то попытаться повлиять на такую ситуацию заключается в развязывании большой войны. Однако такой сценарий грозит чудовищными последствиями», — добавил он.

Напомним, после интервью Гордона с экс-министром обороны ДНР Игорем Гиркиным и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской журналист подвергся резкой критике со стороны украинских националистов, СМИ и ряда политиков. Гордон решил, что сможет выйти из положения, заявив, что беседы были проведены в «содружестве» со спецслужбами Украины. Однако в СБУ это опровергли и заявили, что интервью были личной инициативой журналиста. 
 

Новости партнеров

Новости партнеров