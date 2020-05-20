Тесты на коронавирус ежедневно сдают около тысячи медиков в Кузбассе

Кемерово, 20 мая. Контроль за состоянием здоровья медицинских работников усилят в Кузбассе. Соответствующее поручение дал заместитель губернатора региона по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

Цигельник также предложил увеличить количество проводимых тестов на наличие коронавирусной инфекции. По его словам, на сегодняшний день в регионе ежедневно проходят обследование на опасную инфекцию до одной тысячи медработников.

«Недопустимо и нарушение сроков обследования медицинских работников. Главным врачам это направление необходимо взять на личный контроль», — отметил замгубернатора.

Он также отметил, что все медики, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, должны своевременно получить причитающиеся им выплаты. Он напомнил, что пособие по временной нетрудоспособности составляет 68 811 рублей, передает «Газета Кемерова».