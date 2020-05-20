Матвиенко призвала не расслабляться на фоне снижения темпов заболевания коронавирусом

Москва, 20 мая. Несмотря на снижение темпов прироста заразившихся COVID-19 в России, расслабляться пока рано. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня мы все должны не забывать благодарить руководство страны за то, что такие серьезные меры были приняты. Они позволили сдержать, не допустить скачка заболеваний, подготовить здравоохранение — развертывание дополнительных коек, аппараты ИВЛ, чтобы обеспечить возможность оказания медицинской помощи каждому, кто в этом нуждался, кто заболел», — сказала она на заседании палаты.

По словам Матвиенко, несмотря на снижение уровня темпов прироста заразившихся, россиянам нужно отнестись с пониманием к необходимости дальнейшей дисциплины и выполнения всех санитарно-эпидемиологических требований.

Спикер отметила, что стратегия, разработанная кабмином и реализуемая в регионах, уже дала свои результаты, а то, что в России выявлено столько заболевших, говорит о результате эффективного тестирования.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.