Зеленский назвал мэра Черкасс бандитом

Москва, 20 мая. Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал решение мэра Черкасс ослабить ограничительные меры, введенные правительством страны для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Власти Черкасс с 1 мая ослабили превентивные меры и разрешили работать магазинам, мастерским, рынкам, салонам красоты и летним площадкам ресторанов, хотя на Украине до сих пор действует общенациональный карантин. Полиция возбудила уголовное дело о досрочном ослаблении карантина.

Владимир Зеленский в среду провел большую пресс-конференцию по итогам года президентства.

«Я просто не могу говорить о мэре Черкасс. Я не знаю даже, как говорить, когда городской глава имеет 19 уголовных дел. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали. Это народ, это право народа. Пожалуйста, избирайте бандитов, если хотите», — сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что мэр Черкасс «вел себя некорректно с самого начала карантина».

Напомним, с 12 марта на Украине действует общенациональный карантин, его продлили до 22 марта. Соответствующее решение правительство страны приняло в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа.