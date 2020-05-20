Сотрудники News Front и Anna News объяснили цензурой блокировку YouTube-аккаунтов агентств

Москва, 20 мая. Сотрудники информационных агентств News Front и Anna News прокомментировали блокировку YouTube-аккаунтов этих СМИ. Действия администрации видеохостинга журналисты связали с публикацией на каналах неугодной Западу информации.

Напомним, ранее YouTube, которым владеет американская корпорация Google, заблокировал аккаунты News Front, Anna News и телеканала «Крым-24».

«Наш канал с полумиллионом подписчиков действительно удалили без объяснения причин», — прокомментировал ситуацию глава News Front Константин Кнырик.

Он напомнил, что ранее администрация видеохостинга уже блокировала выступление президент РФ Владимира Путина, а также врача инфекционной больницы в Коммунарке. Кнырик сообщил, что намерен обратиться в Роскомнадзор в связи с действиями YouTube.

«YouTube превращается в полностью подконтрольную Западу площадку. <…> Если YouTube не предоставит нам объяснение, почему заблокирован канал, это будет подтверждением того, что это цензура», — подчеркнул руководитель News Front.

Как отметил сотрудничающий с агентством корреспондент Георгий Медведев, ранее News Front уже блокировали в социальной сети Facebook.

«Мы затрагиваем темы и Сирии, и Балкан, и европейскую тематику. <…> Действия Запада выставляются не в том свете, в котором они хотели бы, а в объективном», — заявил Медведев, напомнив, что YouTube-аккаунты украинских СМИ при этом не блокируются.

Главный редактор Anna News Анатолий Матвийчук подчеркнул, что видеохостинг уже во второй раз пытается удалить аккаунт агентства.

«Я сейчас даже не могу сказать за что, но отговорка будет стандартная, скорее всего, за несоответствие стандартам YouTube. Я думаю, мы хорошо наступили Западу на мозоль, в последнее время мы выдавали достаточно обширную информацию о ситуации на Украине, в Сирии», — сказал он в беседе с новостным агентством «Харьков».

Журналист Сергей Шилов подтвердил, что примерно год назад Anna News действительно сталкивалось с подобными действиями YouTube.

«Каждый сюжет дается в буквальном смысле кровью и потом. В тот раз это была история о жестоких боях под Кафр-Набудой. Было обидно, когда несколько лет твоего труда, порой связанного с риском для жизни, в одно мгновение перечеркивает нажатие какого-то человечка в офисе, потягивающего кофе…» — посетовал корреспондент.

Ранее российская компания Ontarget подала в Мосгорсуд иск с требованием заблокировать YouTube на территории России. Рассмотрение иска начнется 5 июня.