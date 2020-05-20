Падение «дождевой бомбы» сняли на видео в США

Москва, 20 мая. Специалисты стали все чаще фиксировать в разных регионах планеты редкий природный феномен — дождевые бомбы. Это необычное явление, которое способно вызвать серьезные последствия, можно наблюдать во время дождя. Одну из таких «бомб» сняли на видео в США.

Кадры дают отчетливо понять, почему эффект получил такое название. Из грозовых туч внезапно падает нечто, напоминающее шар с водой. Специалисты утверждают, что явление провоцируется сильными нисходящими потоками воздуха, которые увлекают за собой в высь большое количество воды. Нетрудно догадаться, что падение такой дождевой бомбы может нанести серьезные разрушения.

По словам ученых, обывателю непросто разобраться в физических аспектах этого явления. Однако, если говорить об этом просто и доступно, то данный феномен возникает, когда грозовые облака сталкиваются с потоками холодного воздуха при определенных условиях. Это приводит к тому, что образуется так называемый микропорыв, когда происходит кратковременное нисходящее движение атмосферных масс, передает Planet Today.

При приближении к поверхности дождевая бомба нередко сопровождается сильными порывами ветра, скорость которых достигает сотен километров в час. Шквалистые порывы воздушных масс могут вызвать катастрофические разрушения. Зафиксированы случаи авиакатастроф, которые происходили по причине данного явления. В последние годы дождевые бомбы, как и тропические ураганы, фиксируются все чаще. Исследователи говорят, что это может быть связано с глобальным потеплением.