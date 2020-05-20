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Кравчук объяснил, чем Зеленский отличается от своих предшественников

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Кравчук объяснил, чем Зеленский отличается от своих предшественников

Президент Украины Владимир Зеленский способен признать свои ошибки, в отличие от предыдущих лидеров страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый лидер независимой Украины Леонид Кравчук.

«Мы знаем, что президент ведет себя достойно, как человек. Он не «вождь», не «учитель», какими были до него», — поясняет собеседник ФАН.

По его мнению, прежние руководители Украины не могли признать собственных просчетов в управлении.

«Они говорили, что все знают, все могут, и не допускают ошибок. Что ошибки делают все, кроме «вождя», — говорит Кравчук.

Новый же президент, якобы, не боится говорить о своих профессиональных неудачах.

«Зеленский — нормальный человек. Когда он допускает ошибки, он признает, что это было сделано в силу определенных причин. Дает анализ, оценки положению, которые близки к тому, что думают люди и что люди хотят видеть», — отмечает экс-президент Украины.

Это сказывается и на рейтингах нынешнего хозяина Банковой, убежден политик.

«Несмотря на бешеную атаку, которую совершают на Зеленского оппозиционеры, да и не только они, все же его рейтинг — почти 60%. Люди видят, что ситуация меняется, что есть шаги, нужные для страны, и что они совершаются в сложной, непростой ситуации», — подчеркивает Кравчук.

Владимир Зеленский стал президентом Украины ровно год назад — 20 мая 2019 года. В годовщину своей инаугурации Зеленский признался, что ему не хватит одного срока для выполнения всех своих предвыборных обещаний. Он также заявил, что подумает, будет ли баллотироваться на второй срок.

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