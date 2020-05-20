Самойлова потребовала у Джигана половину его доходов после развода

Москва, 20 мая. Модель Оксана Самойлова решительно настроена развестись с рэпером Джиганом, несмотря на позицию артиста, направленную на примирение. Бракоразводный процесс начнется уже в июне в Головинском районном суде Москвы.

Уже сейчас очевидно, что Самойлова не только не готова прощать Джигана, но и хочет отсудить у него половину доходов.

«Адвокат Оксаны будет добиваться, чтобы алименты Дениса на содержание детей составили максимальные 50%. Информации о разделе имущества в заявлении нет, отдельного иска по нему — тоже», — рассказал источник в суде, передает «Вечерняя Москва».

Напомним, в феврале у Джигана и Самойловой появился четвертый ребенок, родившийся в США. После этого артист пустился во все тяжкие, ушел в загул и вел себя неадекватно. Его похождения кончились курсом лечения от наркотической зависимости. В этот момент Самойлова потребовала от мужа развода.

Сообщается, что первое судебное заседание по вопросу развода Самойловой и Джигана состоится 15 июня.

Ранее Пятый канал сообщил об условиях расторжения брака между актерами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. Пара собирается законодательно лишь оформить развод. Имущественные и прочие вопросы бывшие супруги планируют решить полюбовно.