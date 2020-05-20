Муцениеце решила не требовать от Прилучного денег после развода

Москва, 20 мая. Российская актриса Агата Муцениеце решила развестись с Павлом Прилучным без судебных разбирательств.

Актриса не будет требовать через суд дополнительных средств и раздела имущества. Развод будет зарегистрирован на мировом участке суда.

«Что касается Прилучных, то они разводятся на мировом участке, где должны лишь зафиксировать факт расторжения брака», — сообщили в суде «СтарХиту».

Еще одно громкое расставание Оксаны Самойловой с Джиганом не обошлось без судебных тяжб. Самойлова потребовала от Джигана 50% его доходов на содержание детей после развода. В суде добавили, что Самойлова не подавала заявление о разделе имущества.

«Адвокат Оксаны будет добиваться, чтобы алименты Дениса на содержание детей составили максимальные 50%», — сообщили в суде.

Ранее в семье Прилучного и Муцениеце произошел крупный скандал. Актриса заявила, что супруг выгнал ее с детьми из дома. Также Муцениеце обвинила мужа в злоупотреблении алкоголем и рукоприкладстве. Звезды после публичного скандала попытались жить вместе, но вскоре Муцениеце перебралась в московскую квартиру. Причем артисты «поделили» детей — Тимофей проводит время с папой, а Мия — с мамой.