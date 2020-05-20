Москва, 20 мая. Украина может попытаться потребовать от НАТО 200 млрд долларов, прикрываясь нератифицированным Будапештским меморандумом, но логики в таком подходе нет, считает политолог, эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

О том, что Киев имеет право получить эту сумму за участие в Будапештском меморандуме, ранее заявил экс-замглавы администрации пятого президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Рады Андрей Сенченко. Политик полагает, что если бы украинские власти в свое время не подписали бы этот документ, мир оказался бы перед угрозой «ядерных ракетных технологий». Таким образом, по его мнению, Киев помог участникам НАТО стать выгодополучателями.

Суздальцев в ответ заметил, что Сенченко забыл о том, что в 1994 году Украина получила от США многомиллиардную компенсацию за отказ от ядерного арсенала. Россия тогда хотела получить оставшиеся на Украине самолеты-ракетоносцы «Белый лебедь», однако Киев порезал их и продал в виде металлолома.

«У американцев сей факт вызвал бурную радость, так что они даже меньше переживали из-за отданных Украине денег» — добавил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Теперь, как уточнил политолог, Сенченко фактически требует от НАТО, а точнее от США, повторную компенсацию, и это идет вразрез с логикой.

«Ставка на Будапештский меморандум могла бы хоть как-то сыграть, если бы хоть один парламент стран-подписантов это соглашение ратифицировал», — отметил он.

Однако ни конгресс США, ни Госдума РФ, ни Рада документ просто не утвердили. Таким образом, как подчеркнул Суздальцев, меморандум с юридической точки зрения является очень условной бумагой, чтобы пытаться как-то на ней заработать.

Напомним, что на бессмысленность Будапештского меморандума ранее жаловался бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, в 2014 году новые киевские власти просили США о поставках оружия и другой помощи, напоминая о подписании Украиной этого соглашения, но ему не дали ни одного патрона. Это убедило его в том, что меморандум не стоит ничего.

Турчинов добавил, что в ответ на его просьбу Джон Керри, занимавший тогда пост главы Госдепа США, поинтересовался, зачем Киев провоцирует Россию, и потребовал не делать этого, пишет «Царьград».